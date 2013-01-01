Сеть ломбардов «Рабинович» в Санкт-Петербурге.

Сдать в ломбард золотые и серебряные украшения, часы, старинные монеты, инструмент, телефоны, ноутбуки, антиквариат. Онлайн-оценка выполняется бесплатно.

Сеть наших ломбардов предоставляет возможность заложить ценные вещи на выгодных условиях. Для новых клиентов у нас действуют акции. В сети ломбардов «Рабинович» самые низкие цены по залогу в городе – от 0,15%.

Скупка золота и других ценных вещей

Мы принимаем ценные вещи дорого, выдаем деньги сразу. Воспользуйтесь возможностью заложить золото, чтобы быстро решить временные финансовые трудности. Наши ломбарды принимают:

iPhone и технику APPLE

Сдать можно как новую технику, так и побывавшую в употреблении. Объективная оценка и быстрое оформление сделки гарантированы. Нами скупается исключительно рабочая техника. Принимаются айфоны шестой версии и более новые. При необходимости оценку устройств можно выполнить в режиме онлайн. Более детальную информацию ищите на странице скупки iPhone и техники APPLE.

Золото и серебро

Самый быстрый способ получить деньги – сдать в ломбард изделия и золота и серебра. Обратившись к нам, вы сможете продать ювелирные украшения за приличную сумму.

В скупку принимаются изделия из золота и серебра без дефектов и с высокой степенью износа. Гарантирована полная сохранность имущества.

Компьютеры и ноутбуки

Если техника находится в рабочем состоянии, но уже не используется, сдайте ее в ломбард. Нами принимаются новые и подержанные компьютеры, а также ноутбуки. Ограничение только одно – они должны быть выпущены не раньше 2013 года.

Телевизоры

В скупку можно сдать и телевизоры. Опытные эксперты быстро выполнят оценку и назовут точную стоимость. Цена будет зависеть от состояния, диагонали, наличия или отсутствия дефектов. Нами принимаются только те телевизоры, которые находятся в рабочем состоянии. Мы предоставляем возможность заложить или сдать технику по выгодной цене.

Телефоны

Если телефон устарел или надоел, его можно сдать в ломбард и получить за это хорошие деньги. Предварительная оценка проводится в удаленном формате. Нами выкупаются как б/у устройства, так и почти новые, современные и раритетные модели. Узнать подробнее можно на странице скупки телефонов.

Фототехнику и объективы

При наличии фототехники, которая в силу тех или иных причин не используется, стоит сдать ее в ломбард. Нами скупаются рабочие устройства от 2014 года выпуска. Сделать или заложить можно зеркальные фотоаппараты, объективы и другую фототехнику. Деньги выдаются сразу после оформления договора. Чтобы узнать детали, зайдите на страницу скупки фототехники.

Строительный инструмент

Наш ломбард выкупает и строительный инструмент разных модификаций, новый и побывавший в употреблении. Диагностика выполняется прямо на месте, цены устанавливаются справедливые. Срок хранения заложенных ценностей достигает 35 дней.

Скупка золота и других ценных вещей на выгодных условиях позволит вам решить материальные трудности уже в день обращения в наш ломбард. Мы гарантируем взаимовыгодное сотрудничество и быструю оплату.